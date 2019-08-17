اليوم.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

يؤدي 75 ألف طالب وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم السبت، أول أيام امتحانات الدور الثاني، بجميع محافظات الجمهورية، والتي تستمر لمدة أسبوع.

وقال الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، إنه تم التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة تطبيق نفس تعليمات قطاع المعاهد التي أقرها في الدور الأول، لتحقيق الانضباط اللازم.

وأضاف عبدالعظيم في تصريحات لمصراوي، أن الامتحانات تستمر لمدة أسبوع واحد فقط، بواقع مادتين يوميا، وتم إعلان الجداول في شهر يوليو الماضي.

وأشار رئيس كنترول الثانوية الأزهرية، إلى أن هناك تعليمات بعد اصطحاب المحمول داخل اللجان، وقصر الأمر فقط على رئيس اللجنة للتواصل مع غرفة العمليات.

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ومن جانبه قال الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إن المناطق أنهت كافة استعداداتها لاستقبال امتحانات الدور الثاني لامتحانات الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، ومعهد العلوم الإسلامية، التي تبدأ السبت المقبل.

وأضاف خليل في تصريحات صحفية، أن المناطق الأزهرية تسلمت أسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية الأسبوع الماضي، ويتم التوزيع على اللجان طبقا للخطة التي تم وضعها في امتحانات الدور الأول.

وأِشار خليل إلى أن الأزهر يسير بخطوات كبيرة نحو تطوير التعليم، واتخاذ إجراءات حازمة لضبط الامتحانات ومكافحة ظاهرة الغش، والقضاء تماما على ظاهرة تسريب الامتحانات، مشددا على أن الأزهر سلك الطريق الأفضل لتطوير التعليم، والتقدم لمواكبة العصر والتحديات الراهنة.

وأصدر رئيس قطاع المعاهد الأزهرية تعليماته لرؤساء اللجان بتوفير الجو النفسي الملائم للطلاب خلال امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية، محذرا من الغش بكافة الطرق والوسائل المتاحة، وعدم إحضار التليفون داخل اللجان سواء مع الطلاب أو المشاركين في أعمال الامتحانات أو الموجهين.

ويؤدي طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية أول أيام الامتحان في مادتي الفقه والجبر والهندسة الفراغية، وطلاب الأدبي في الفقه والتوحيد.​