اليوم.. جامعة عين شمس تستأنف أعمال تنسيق الشهادات الفنية والتحويلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم: تستأنف معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس، اليوم السبت، أعمالها تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وعبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. وتستقبل المعامل، الطلاب الراغبين في إجراء التنسيق الإلكترونى من الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام ثلاث سنوات ونظائرها دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق( بمجموع 60 % فأكثر ودبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية بمجموع 75 % فأكثر). Advertisements وكذلك الطلاب الحاصلين على دبلومات المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلومات المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها دبلومات المعاهد الفنية المتوسطة (دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي دبلوم المدارس المتقدمة) التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق نظام الخمس سنوات بمجموع 60 % فأكثر. ومن المقرر أن تستمر أعمال التنسيق الإلكتروني الشهادات الفنية حتى ٣١ من أغسطس الجاري. كما تستأنف أعمال التحويلات لتقليل الاغتراب وفقا لما هو معلن من قواعد وشروط.​

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