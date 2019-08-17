طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة

أعلنت مصادر فلسطينية أن طائرات حربية إسرائيلية شنت، أمس الجمعة، غارات على قطاع غزة من دون وقوع إصابات.

وذكرت المصادر، أن الغارات استهدفت أراض زراعية ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وإلحاق أضرار مادية دون إصابات.

وقبل ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أن قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه بلدة سديروت جنوب إسرائيل وتم اعتراضها من منظومة القبة الحديدية الدفاعية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن صفارات الإنذار دوت في سديروت وعدة تجمعات سكانية إسرائيلية مجاورة لقطاع غزة فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤولياتها عن إطلاق القذيفة.

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وأصيب 63 فلسطينيا بينهم 32 بالرصاص الحي في وقت سابق من، أمس الجمعة، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في إطار مسيرات العودة الأسبوعية.

وتتواصل مسيرات العودة منذ مارس 2018 واستشهد فيها أكثر من 300 فلسطيني في مواجهات أسبوعية مع الجيش الإسرائيلي.