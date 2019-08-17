الجمهورية:عون ينتظر عودة الحريري لعقد جلسة حكومية تتعلق بالوضع الاقتصادي

اشارت مصادر قريبة من ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ لـ"الجمهورية" الى انّ "عون ينتظر عودة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ من ​واشنطن​ لعقد جلسة ل​مجلس الوزراء​، تضع خريطة الطريق التنفيذية لما اتُفق عليه في اجتماع ​بعبدا​ الاقتصادي".

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