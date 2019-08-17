لفت النائب نقولا نحّاس لـ"الجمهورية" الى إنّ "زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى واشنطن مهمّة وضرورية، ولكن لا يمكن الحكم مسبقاً على نتائجها قبل الاطلاع على تفاصيلها مع عودة الحريري الى لبنان".
وشدّد على "ضرورة قيام الحريري بهذه الزيارة، ليصبح على بينّة من مواقف الدول الكبرى تجاه لبنان، وتحديداً بالنسبة للدعم الاقتصادي ومسيرة الحكومة الاصلاحية ونظرة الغرب تجاه "حزب الله".
أمّا عن الوضع السياسي والاقتصادي فأشار نحّاس، الى أننا "ما زلنا في المربع الأول، لأنّ الاصلاحات الفعلية لم تبدأ بعد، خصوصاً أنّ الأفرقاء السياسيين يختلفون على التفاصيل الصغيرة فكيف الحال بالقضايا الكبيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر نحاس عن الوضع الاقتصادي: لا زلنا بالمربع الاول لأن الاصلاحات لم تبدأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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