سلطات المكسيك تعتقل متطرفا أميركيا في أحد مراكزها للمهاجرين

أعلنت سلطات المكسيك، أنها ألقت القبض على مواطن أميركي في مركز احتجاز للمهاجرين للاشتباه بدعمه جماعات ارهابية، قبل ان تقوم بترحيله إلى الولايات المتحدة.
وذكر مكتب المدعي العام المكسيكي ان جهاز الانتربول كان قد أصدر "نشرة زرقاء" بحق الرجل الملاحق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "أف بي ىي" له للاشتباه بنشره مواد "تحض على دعم الارهاب والإسلام المتطرف" على الإنترنت.
يذكر ان الانتربول يصدر النشرة الزرقاء لجمع معلومات إضافية حول هوية الشخص أو مكانه أو نشاطه في ما يتعلق بجريمة ما، وفقا لمنظمة الشرطة الدولية.
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