سلطات المكسيك تعتقل متطرفا أميركيا في أحد مراكزها للمهاجرين

أعلنت سلطات ​المكسيك​، أنها ألقت القبض على مواطن أميركي في مركز احتجاز للمهاجرين للاشتباه بدعمه جماعات ارهابية، قبل ان تقوم بترحيله إلى ​الولايات المتحدة​.

وذكر مكتب المدعي العام المكسيكي ان جهاز ​الانتربول​ كان قد أصدر "نشرة زرقاء" بحق الرجل الملاحق من قبل ​مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي​ "أف بي ىي" له للاشتباه بنشره مواد "تحض على دعم ​الارهاب​ و​الإسلام​ المتطرف" على ​الإنترنت​.

يذكر ان الانتربول يصدر النشرة الزرقاء لجمع معلومات إضافية حول هوية الشخص أو مكانه أو نشاطه في ما يتعلق بجريمة ما، وفقا لمنظمة الشرطة الدولية.