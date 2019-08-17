الزعيم الكوري الشمالي يشرف مجددا على اختبار سلاح جديد

كشفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن الزعيم كيم جونغ أون، أشرف مجددا على اختبار "سلاح جديد"، مؤكدة أن "نتائج التجارب كانت مثالية، وساعدت على تعزيز الثقة بشكل أكبر في نظام الأسلحة هذا"، مشيرة الى أن "مقذوفات جوتشي أطلقت في حضور القائد الأعلى".
يذكر أن الاختبار العسكري الذي جرى أمس هو السادس لكوريا الشمالية في الأسابيع الأخيرة، ويأتي كرسالة احتجاجية على المناورات العسكرية السنوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي تعتبرها بيونغ يانغ تدريبا على غزوها.
ولطالما نددت بيونغ يانغ بالمناورات الأميركية الكورية الجنوبية، غير أنها كانت تمتنع عن تنفيذ تجارب خلال اجرائها.
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