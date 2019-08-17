شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يضع روشتة لزيادة الإنتاج المصرى.. المشروعات الصغيرة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى رمضان، أن كل الظروف أصبحت مهيأة لزيادة الإنتاج المصرى، موضحا أنه فى ظل توفير مناخ صحى ملحوظ فى الاستثمار وتوفير كل سبل التيسير للمستثمر وأصبحت آفاق الاستثمار متاحة وبالتالى مزيد من المشروعات التى تساهم فى زيادة الإنتاج.

وأضاف النائب سامى رمضان، أن على الشباب اغتنام تلك الفرصة والتيسيرات التى أتاحتها الدولة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والحرص على السعى الدائم للعمل والإنتاج.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن زيادة الإنتاج المصرى يأتى من خلال الاهتمام بالمشروعات الصغيرة وتشجيع الراغبين فى الاستثمار فيها وتوفير السائل اللازمة لذلك، متابعا: ولعل تأكيد الرئيس عبد الفتاح على الاهتمام بالمشروعات الصغيرة وتشجيع الاستثمار فيها نابع من منطلق آثارها من حيث توفير فرص العمل التى تساعد على خفض نسبة البطالة وزيادة الإنتاج.