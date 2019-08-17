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طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع متفرقة في قطاع غزة

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اليمن العربي 0 تبليغ

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طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع متفرقة في قطاع غزة

السبت 17 أغسطس 2019

كتب

الخليج 365

قصف سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي مواقعا وأهدافا في مناطق متفرقة في قطاع غزة.

 

وذكرت تقارير صحفية محلية أن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت موقعا تابعا لحركة حماس شرق حي الزيتون الواقع شرق القطاع.

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وأضافت أن مقاتلات إسرائيلية من دون طيار قصفت أرضا خالية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع أدى الى اشتعال النيران في الارض الزراعية المستهدفة، بحسب وكالة "كونا".

 

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق عن اعتراض نظام القبة الحديدية قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية فيما سقطت قذيفتين أخرتين في مناطق مفتوحة وذلك في أعقاب إصابة 63 فلسطينيا خلال مشاركتهم بمسيرة العودة على حدود غزة.  

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