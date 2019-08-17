مصادر للشرق الأوسط: إيضاحات الحريري بدّدت التقديرات السلبية التي سبقت لقاءه مع بومبيو

أوضحت مصادر قريبة من "​المستقبل​" لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "إيضاحات رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ بدّدت التقديرات السلبية التي سبقت لقاءه مع وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، لجهة إشاعة جو قاتم عن ضغوط إضافية مرتقبة، وعن أن ​الولايات المتحدة​ غير مرتاحة لتعاطي ​لبنان​ مع ملفات إشكالية"، مشيرة إلى أن "هذا الجو انعكس طمأنة في تصريحات الحريري في لقائه مع الإعلاميين، تمثل في التشجيع الذي عبر عنه لزيادة فرص الاستثمار، إلى جانب تعزيز الاستقرار، والعمل على الانتقال من وقف الأعمال العدائية إلى وقف ل​إطلاق النار​، بحسب ​القرار 1701​".

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