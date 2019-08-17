أظهرت نتائج تشريح جثة الثري الأميركي جيفري أبستين الذي وجد ميتا في زنزانته انه أقدم على الانتحار شنقا، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.
وتأتي هذه النتيجة التي كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من كشف عنها بعد ستة أيام من العثور على جثة رجل الأعمال البالغ 66 عاما والمتهم بالاتجار بالقاصرات بهدف الجنس. وذكرت الصحيفة أن النتائج الرسمية للتحقيق الذي أجراه مكتب الطب الشرعي في مدينة نيويورك حول كيفية وفاة أبستين خلصت الى أنه قد قتل نفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر الطب الشرعي يخلص الى أن وفاة جيفري أبستين ناجمة عن الانتحار شنقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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