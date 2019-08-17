البيت الابيض: محادثات السلام في أفغانستان مستمرة

أكد ​البيت الأبيض​، في بيان أن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ اجتمع مع فريقه للأمن القومي لمناقشة محادثات السلام في ​أفغانستان​ وإن الاجتماع جرى "بشكل جيد للغاية والمفاوضات مستمرة".

واشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي الى أنه "أكمل للتو اجتماعا جيدا جدا بشأن أفغانستان"، مضيفا: "نحن والكثيرون على الجانب الآخر في تلك الحرب الممتدة منذ 19 عامل - يقصد المتمردين في أفغانستان - نتطلع لعقد صفقة إن أمكن!".

وبحسب صحيفة "​واشنطن​ بوشت" الأميركية، تم خلال الاجتماع مناقشة نتائج العمل الدبلوماسي للمبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان ​زلماي خليل زاد​، و"الخطط العسكرية لبدء انسحاب تدريجي للقوات الأميركية ووضع حد لأطول حرب أميركية".