البيت الابيض: محادثات السلام في أفغانستان مستمرة

أكد البيت الأبيض، في بيان أن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب اجتمع مع فريقه للأمن القومي لمناقشة محادثات السلام في أفغانستان وإن الاجتماع جرى "بشكل جيد للغاية والمفاوضات مستمرة".
واشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي الى أنه "أكمل للتو اجتماعا جيدا جدا بشأن أفغانستان"، مضيفا: "نحن والكثيرون على الجانب الآخر في تلك الحرب الممتدة منذ 19 عامل - يقصد المتمردين في أفغانستان - نتطلع لعقد صفقة إن أمكن!".
وبحسب صحيفة "واشنطن بوشت" الأميركية، تم خلال الاجتماع مناقشة نتائج العمل الدبلوماسي للمبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، و"الخطط العسكرية لبدء انسحاب تدريجي للقوات الأميركية ووضع حد لأطول حرب أميركية".
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