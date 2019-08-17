التحالف: وحدات المجلس الانتقالي وقوات الحزام الأمني تعود لمواقعها السابقة في عدن

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات ​التحالف الدولي​ بقيادة ​السعودية​ "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أنه "استجابة لدعوة التحالف، وحدات المجلس الانتقالي وقوات الحزام الأمني بدأت الانسحاب والعودة الى مواقعها السابقة في عدن"، معربة عن تثمينها لـ"استجابة ​الحكومة اليمنية​ الشرعية للدعوة لضبط النفس أثناء الأزمة وتغليبها لمصالح الشعب اليمني".

كما ثمنت "استجابة الانتقالي في عدن لدعوة السعودية و​الإمارات​ لوقف اطلاق النار وتغليب الحكمة ومصالح الشعب اليمني"، داعية الى "إستمرار التهدئة وضبط النفس ووقف الخطاب الإعلامي المتشنج، وتعزيز لغة الحوار والتصالح وتوحيد الجهود في هذه المرحلة"، مشددة على "ضرورة الوقوف سوياً لإنهاء الانقلاب الحوثي ومشروع ​النظام الإيراني​ الهدام باليمن وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين ب​الدولة​ اليمنية وشعب اليمن من التنظيمات الإرهابية".