شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "دينية البرلمان" يحذر من البرامج الدينية بقنوات الإخوان: تدعو للتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، والأستاذ بجامعة الأزهر دمنهور، إن كل البرامج الدينية والفتاوى التى تقدمها قنوات الإخوان، لها أهداف خبيثة وهى توظيف الدين لمصالحها الشخصية والتحريض على العنف، من خلال قيادات فى الجماعة الإرهابية، والعمل على إصدار الفتاوى المحرضة.



وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان فى تصريح له، أن كل ما تبث هذه البرامج ما هى إلا ترويج للأفكار الإخوانية الهدامة، والعمل على بث العنف والتحريض لدى المواطنين، لذا وجب على الجميع أن يعلم خطورة هذه البرامج والقنوات الإرهابية التى تبث من الخارج وتستهدف هدم كل الثوابت والدين الصحيح، بأفكار منحرفة على أنها برامج دينية، فلابد من أن يأخذ الفتوى أو المعلومة الدينية من مصدرها الصحيح وهو الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف.