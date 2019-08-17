شكرا لقرائتكم خبر عن هل يواصل "الزبيدى" سياسة "السبسى" فى مواجهة التنظيم السرى للإخوان؟.. باحث يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طه على، الباحث السياسى، أن إعلان المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية عبد الكريم الزبيدى، أنه سيفتح ملف التنظيم السرى لحركة النهضة الإخوانية بتونس هو استمرار لسياسة الرئيس الراحل قايد السبسى الذى فتح هذا الملف لفضح نشاط الجماعة السرى.

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وقال الباحث السياسى، لـ"الخليج 365"، إن هذا التنظيم السرى للإخوان تورط فى العديد من الجرائم على رأسها الاغتيالات السياسية التى شهدتها تونس خلال السنوات الماضية، إلى جانب التورط فى عمليات تجسس ضد تونس لصالح قوى خارجية، وبالتالى أصبح الشارع التونسى غاضبا من هذه الأنشطة السرية لتلك الحركة الإخوانية.

ولفت الدكتور طه على، إلى أن حركة النهضة التونسية سعت لاستغلال الظروف المرضية الأخيرة للرئيس الراحل قايد السبسى قبل وفاته فى المناكفة السياسية، من أجل إيقاف فتح ملف نشاط التنظيم السرى وكان على رأس مناكفتها السياسية هو تعطيل اختيار أعضاء المحكمة الدستورية التونسية، متابعا: هى الآن تكرر الأمر نفسه مع عبد الكريم الزبيدى عبر حملة تشويه لمنع فوزه فى الانتخابات الرئاسية.