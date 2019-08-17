كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الصواريخ البالستية.. زعيم كوريا الشمالية يطلق سلاح جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة الأنباء المركزية بكوريا الشمالية اليوم، أن زعيم البلاد كيم جونج أون أشرف على تجربة لإطلاق سلاح جديد.

وقال جيش كوريا الجنوبية، إن جارته الشمالية أطلقت على الأقل صاروخين باليستيين قصيري المدى، أمس الجمعة، وذلك في سادس جولة إطلاق أسلحة منذ أواخر يوليو، الأمر الذي يعقد جهود إعادة إطلاق المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشأن برامج بيونجيانج التسليحية.

جدير بالذكر أن الزعيم الكوري الشمالي قد قام من أسابيع مضت بإطلاق عدد من الصواريخ البالستية وهو الأمر الذي فضته تماما الجارة الشمالية، فيما قال عنه ترامب أنه أمر لايضايقه بشكل شخصي حيث تجمعه علاقة صداقة مع نظيره الكوري الشمالي.