الأمم المتحدة: إعدامات إيران بين الأعلى عالميا والانتهاكات مستمرة

السبت 17 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

قال خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جافيد رحمان، السبت، إن الإعدامات في إيران من ضمن الأعلى عالمياً، فضلاً عن الانتهاكات المستمرة التي تشهدها السجون هناك.



وأضاف رحمان في تقرير سلمه للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إيران أعدمت العام الماضي أكثر من 253 شخصاً بينهم أطفال. وأكد رحمان أنه على الرغم من أن عدد عمليات الإعدام قلت منذ عام 2007 إلا أن إيران ما زالت واحدة من البلدان الأكثر تنفيذاً لهذه العقوبة.

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يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت بالأغلبية (84 صوتاً) على قرار يحمل رقم 65 لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في طهران، بسبب استمرار حملات القمع والإعدامات واضطهاد الأقليات والنشطاء والصحفيين.

وأعربت المنظمة الأممية عن قلقها إزاء ارتفاع عدد أحكام الإعدام في إيران، خاصة إعدام القُصر، وكذلك الاعتقالات العشوائية وسوء أوضاع السجون في البلاد، في الوقت الذي أكدت ضرورة توقف نظام طهران عن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية ضد المعتقلين والسجناء، إضافة إلى حملات قمع المنتقدين في الداخل.