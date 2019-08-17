شكرا لقرائتكم ليبيا.. فتح مطار سبها بعد إغلاقه منذ عام 2014 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال سكان إن ليبيا أعادت الجمعة فتح المطار في مدينة سبها، المدينة الرئيسية في جنوب البلاد، بعد إغلاقه منذ يناير/كانون الثاني 2014 بسبب مشكلات أمنية.

وأضافوا أن رحلة تجارية هبطت في مطار سبها قادمة من بنغازي شرق البلاد. وتعود الطائرة التي استقبلها المطار الجمعة للخطوط الجوية الليبية.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الخطوط الجوية الليبية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" عودة الملاحة للمطار.

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وأدت اشتباكات قبلية اندلعت بين قبيلتي أولاد سليمان والتبو قرب مطار سبها الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي، في 10 يناير/كانون الثاني 2014 إلى توقف حركة الملاحة بالمطار.

واجتاحت الفوضى وانعدام الأمن ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011، وكان نصيب الجنوب من ذلك أكبر، لكن الحالة الأمنية في سبها أفضل من غيرها في المنطقة.

في سياق متصل، قالت الأمم المتحدة إن بلدة مرزق، التي تقع إلى الغرب من سبها، شهدت مقتل 90 شخصاً على الأقل ونزوح 6500 منذ اندلاع معارك في أغسطس/آب بين عشائر متناحرة.