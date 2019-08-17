الان تتابع الولايات المتحدة تصدر مذكرة لاحتجاز الناقلة الإيرانية المفرج عنها في جبل طارق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أصدرت الولايات المتحدة الأميركية، السبت، أمراً بضبط واعتراض ناقلة النفط الإيرانية جريس-1 التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق في البحر المتوسط. وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة أمس بعد أن أعلن أن طهران تعهدت بعدم تسليم الوقود لمصفاة نفط سورية تخضع للعقوبات الأوروبية.

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