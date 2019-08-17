شكرا لقرائتكم بدء عمل مركز تنسيق تركي أميركي بشأن سوريا الأسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار الجمعة أنّ "مركز العمليات المشتركة" الأميركية التركية في سوريا سيبدأ العمل اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وقال الوزير في شانلي أورفا (جنوب شرق) التي زارها مع رئيس الأركان لتفقّد القوات التي ستعمل في إطار هذا المركز إنّ "مركز العمليات المشتركة سيعمل بكامل طاقته الأسبوع المقبل".

وأضاف، بحسب ما نقل عنه الموقع الإلكتروني لوزارته: "لقد توصّلنا إلى اتفاق عام حول التنسيق والسيطرة على المجال الجوي، وكذلك حول العديد من الموضوعات".

وتابع: "حتى الآن تمّ الالتزام بالجدول الزمني المحدّد (مع واشنطن)، ونتوقّع أن يستمر الأمر على هذا المنوال".

ومنذ الإثنين، يعمل وفد أميركي في شانلي أورفا على إنشاء هذا المركز.

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وبموجب اتّفاق تمّ التوصّل إليه الأسبوع الماضي بين أنقرة وواشنطن في ختام مفاوضات صعبة، فإنّ "مركز العمليات المشترك" هذا يهدف إلى التحضير لإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا.

والهدف هو إنشاء منطقة عازلة بين الحدود التركية والمناطق التي تسيطر عليها "وحدات حماية الشعب" الكردية، القوات المدعومة من واشنطن والتي تعتبرها أنقرة "منظمة إرهابية".

وأقام الأكراد السوريون الذين لعبوا دوراً رئيسياً في الحرب ضد تنظيم داعش منطقة تتمتع بحكم ذاتي في شمال شرق سوريا.

لكن مع انتهاء الحرب ضد داعش أثار احتمال انسحاب الجيش الأميركي مخاوف الأكراد من هجوم تركي تلوّح به أنقرة منذ فترة طويلة.

ونفّذت تركيا حتى الآن عمليتين عسكريتين عبر الحدود في سوريا عامي 2016 و2018، وشهدت العملية الثانية دخول القوات التركية ومقاتلين سوريين معارضين للنظام وموالين لأنقرة جيب عفرين الكردي في الشمال الغربي.