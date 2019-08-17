صاحب المطعم السوري المتهم بالتطاول على سيدة بالإسكندرية يعتذر للمصريين.."فيديو"

أحمد أبوعقيل

اعتذر مالك مطعم عروس دمشق، وصاحب واقعة الإساءة لسيدة تسكن بالطابق العلوي فوق المطعم،بالإسكندرية صلاح طحاوي.

وقال في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :" إنه يعتذر لكل إنسان مصري عما بدر منه من إساءة، وأنه حريص على تقديم الاعتذار الواجب لكل مواطن مصري، إذا ظهر منه أي نوع من الإساءة.

وعرض خلال مقطع الفيديو أن بنات السيدة السكندرية، هن من أسأن إليه، وفي المقابل رد عليهن، قائلا: "أنا عايز راجل أتكلم معاه"، وأوضح أنه حين طلب منها التحدث إلى رجل، فإنه لا يقلل من قيمة أي امرأة ولكن وفقا للعادات والتقاليد العربية، يرغب الرجل في التفاوض مع رجل مثله.

وكانت محافظة الإسكندرية قج قررت غلق مطعم سوري شهير في منطقة العصافرة، وتشميعه بالشمع الأحمر بعد ضبط العديد من المخالفات وتحرير محضر غلق للمطبخ، والذي اندلعت بسببه أزمة بين صاحب المطعم، وسيدة تسكن فوقه، بعد تقديمها شكوى رسمية.

وبحسب اليوم السابع، حررت كل من شرين شومان وداليا شومان، بلاغا حمل رقم 15 أحوال بتاريخ 16 أغسطس الجارى، ضد المطعم السوري بمنطقة شرق الإسكندرية، بسبب تضرر والدتهن المقيمة فى شقة أعلى المطعم من ارتفاع درجة حرارة بسبب بوتجازات المطعم وإنبعاث روائح كريهة.

وتابع صلاخ : "أنا قصدي أتكلم مع العيلة من غير غلط، وهي بتكلمني قولت لها كفاية افتراء"، موضحا أن البوتاجاز الذي أحضره كان لغسله وليس استخدامه، مشيرا إلى أن تلك الأسرة عرضت عليه بيع الشقة بثمن غالٍ جدا أكثر من ثمنه الفعلي بـ4 مرات.

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وأردف: "مستحيل أغلط في واحدة بمكانة أمي، وباعتذر للجميع، أنا لا عمري أغلط في ست مصرية ولا راجل مصري"، متابعا "باحترم السيدات المصريات".

وكان اللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، قرر مساء اليوم، غلق المطعم السوري بعد استغاثة سيدة سكندرية تسكن فوق المطعم وقالت في فيديو على "فيس بوك" إنها تتضرر من المطعم، الذى تم تشميعه بالشمع الأحمر، بعد أن تبين وجود عدة مخالفات جسيمة عليه.

و قال ياسر الجندى، رئيس حي المنتزه، فى تصريحات لموقع "اليوم السابع"، إن الحملة رصدت العديد من المخالفات، وتم تحرير محضر غلق للمطبخ محل المشكلة للتضرر الواقع على السيدة صاحبة الشكوى، مشيرا الى أن المطبخ لا ينطبق علية شروط الأمن الصناعى ولا يمكن صدور ترخيص له، كما تم إزالة ترابيزات المطعم حيث أن وضعها مخالف ويشكل تعدى على الطريق العام.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يرصد مشادة كلامية بين سيدة مصرية وصاحب مطعم سوري شهير، في منطقة العصافرة، بمحافظة الإسكندرية، بسبب وضعه بوتاجاز المحل أسفل بلكونة شقتها، كما اشتكت من الحرارة العالية وإزعاج المطعم لها وأسرتها، وتطاول صاحبه "سوري الجنسية" عليها.

وفي سياق متصل، دشن راود تويتر هاشتاج "#حق_المصريه_يا_ريس"، بعد تطاول صاحب المطعم السوري على السيدة، وإهانته لها.