شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب وراء عدم معرفة المصريين معظم أسماء الأحزاب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحزاب سياسية عديدة تتعدى الـ100 حزب فى مصر، ولكن عند سؤال أى مواطن عن أسماء تلك الأحزاب لن تجده إلا عدد أحزاب لا يتعدى أصبع اليد الواحدة، ولعل هناك أسباب عديدة وراء هذا الأمر.

ويؤكد أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن جهل الشعب المصري بالأحزاب لأنه هى أحزاب ورقية ليس لها ظهير شعبى ولم تستطع أن تحدث التأثير المطلوب في الشارع السياسى.

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ويقول رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن معظم الأحزاب لم تقم بالدور الرئيسى لها وهو التثقيف السياسى والتوعية بأهمية المشاركة فى صنع القرار السياسى من خلال العملية الانتخابية، بل وصل الأمر فى بعض أن المناسبات أن بعض هذه الأحزاب حرضت المشاركين على عدم الإدلاء بصوتهم فى الاستحقاقات الدستورية وذلك لأسباب مختلفة.