شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أخطاء وقعت فيها قنوات الإخوان التحريضية خلال عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت قنوات الإخوان التحريضية خلال عيد الأضحى المبارك فى العديد من الفضائح والأخطاء، وكذلك وقائع السرقة للمحتويات الدرامية المصرية، فى ظل الفشل والأزمات الداخلية التى تمر بها تلك المنابر التابعة للجماعة والتى تبث من الخارج، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز 4 أخطاء وفضائح تورطت فيها قنوات الإخوان خلال أيام عيد الأضحى.

سرقة محتويات درامية مصرية "أفلام ومسلسلات" ظهور مذيعى "دبلس بلس" مثل ظهور محمد ناصر كمذيع ببرامج قناة الشرق رغم عمله فى مكملين الإخوانية. الانقطاع المتكرر للبث تحت مزاعم أخطاء فنية بالقنوات الإخوانية. سرقة أفكار برامج المسابقات بعد بثها لبرنامج "تحدى" خلال أيام العيد.

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