شكرا لقرائتكم خبر عن إخوانى سابق يكشف: العاملون فى قنوات الإخوان ينقبلون مرة أخرى على أيمن نور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم ربيع، القيادى الإخوانى السابق، إن هناك خلافات داخلية تشهدها قنوات الإخوان، بسبب قرارات التعسفية التى يمارسها أيمن نور، ضد العاملين فى القنوات الإخوانية، لافتا إلى أن العاملين بدأوا ينقلبون مرة أخرى على أيمن نور، مالك قناة الشرق، بسبب قراراته بتقليل رواتبهم وزيادة الضغوط على العاملين فى هذه القنوات.



وأضاف القيادى الإخوانى السابق فى تصريح له، أن الخلافات اشتدت بسبب هذه القرارات، وأن هناك معاملات خاصة للمقربين فقط لأيمن نور، والذى يدافعون عنه بشكل مستمر، من أجل الحصول على نسب أعلى فى الأجر، والتنعت ضد العاملين والشباب هناك، وهو ما أدى إلى حالة الغضب الشديد ضده.



وتابع أن خلال الأيام المقبلة سيخرج الشباب العاملين مرة أخرى ليفضحون تلك الممارسات، كما حدث من قبل، وكل هذه الأمور تؤكد حالة التخبط الشديد التى تشهدها هذه القنوات الإرهابية.