شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور: سنوقع بروتوكول مع وزارة العدل لتحصيل أتعاب المحاماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أنه يجرى حاليا إعداد بروتوكول مع وزارة العدل يحدد كيفية التحصيل الفوري لأتعاب المحاماة عند قيد الدعوى وتوريدها مباشرة لخزانة نقابة المحامين وهو ما سيؤدي لزيادة موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وهو ما ينتج عنه زيادة في المعاش والعلاج .

وأضاف سامح عاشور ، فى تصريحات له أن النقابة عانت من تحصيل أتعاب المحاماة المقضي بها، نتيجة عدم تنفيذ الأحكام بشكل كامل، أو بشكل منقوص، أو دخول الأموال لوزارة المالية وافتقادها للسندات التنفيذية للأحكام فلا ترد لوزارة العدل، وبالتالي لا ترد للنقابة، متابعا :"وهو السبب وراء تحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى، مع الرسوم القضائية، وذلك بناء على رغبة المحامين".

و تابع عاشور قائلا :"في حال أن مقيم الدعوى هو من كسب القضية سيحصل أتعاب المحاماة لصالح النقابة من الخصم ويسترد ما دفعه عند قيد الدعوى"، موضحا أن نص المادة 187 من تعديلات قانون المحاماة المصدق عليها من رئيس الجمهورية، يهدف إلى دعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وما يتترب عليه من زيادة في المعاش والعلاج، وهو لا يقل أهمية عن النص الذي تم تعديله في عام 2003 وضاعف أتعاب المحاماة، مشيرا إلى أن النص الحالي أضاف تحصيل 500 جنية عن قضايا التحكيم.