تعرف على تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم ذوى الإعاقة فى القانون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة التضامن بمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد القادم مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة مقدم من الحكومة. وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة بهدف تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة. ونص القانون فى مادته "4" على تشكيل مجلس ادارة الصندوق من خمسة عشر عضوا، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات غير قابلة للتجديد الا لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الاتى 1: وزير التضامن الاجتماعى "نائب الرئيس " 2: ممثل عن وزارة الصحة والسكان 3 :ممثل عن وزارة التربية والتعليم 4: ممثل عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى Advertisements 5 :ممثل عن وزارة المالية 6: ممثل عن وزارة الشباب والرياضة 7:ممثل عن وزارة الثقافة 8 :احد مستشارى مجلس الدولة 9 :ممثل عن المجلس القومى للاشخاص ذوى الاعاقة 10 :اربعة ممثلين من ذوى الاعاقات المختلفة الرئيسية على ان يكون الممثل شخص ذى اعاقة او الشخص القائم برعاية الشخص ذى الاعاقة 11 :شخصين على الاقل من الخبراء فى مجال الاعاقة وللمجلس ان يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لانجاز اعماله وفى حالة غيااب رئيس المجلس يتراس جلسات المجلس نائب رئيس مجلس الادارة.

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