الإسكندرية تؤكد دعمها للمشروعات الاستثمارية الملتزمة بالقانون

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- أ ش أ:

كلف الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس حي المنتزه ثان بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية المختصة، للقيام بحملة مكبرة وعاجلة لإزالة التعديات ومخالفات المطاعم والمقاهي بنطاق الحي والتي بدأت بمخالفات أحد المطاعم والتي تسببت في إثارة غضب وضيق أهالي الاسكندرية مؤخرا، وقد تم إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية لغلق المطعم ومحاسبة المسئول عن المطعم.

وأكدت محافظة الإسكندرية - في بيان لها مساء اليوم الجمعة - أنه تم استئناف هذه الحملات على مستوى جميع الأحياء في إطار القانون والنظام العام، كما تؤكد أن التعامل مع المخالفات سيتم بشكل موسع وغير انتقائي وبمنتهى الحزم والشفافية حتى تعود أرصفة المدينة للحالة الحضرية الصحيحة والتي يأملها المواطن السكندري.

وشددت محافظة الإسكندرية على أنها ترحب وتدعم أي مشاريع استثمارية على أرضها طالما تلتزم بالقانون والنظام العام، كما أن المحافظة تثق في دعم الشارع السكندري لها في جهودها لإعادة الانضباط.​