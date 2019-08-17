محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- أ ش أ:
ذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن الطيران الإسرائيلي شن الليلة غارة جوية على قطاع غزة كرد على صواريخ أطلقت على جنوب إسرائيل من القطاع في وقت سابق اليوم والتي جاءت في أعقاب إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية على حدود القطاع.
وأوردت الصحيفة أن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارة استهدفت مواقع مختلفة في قطاع غزة ليلة الجمعة، ويُزعم أن موقعًا تابعًا لحركة حماس في حي التفاح بمدينة غزة قد أصيب بصاروخ، وفقا لما أوردته تقارير إخبارية فلسطينية نقلا عن مصادر تقول بأن مدينتي جباليا وخان يونس كانتا مستهدفتين.
كانت هذه تفاصيل خبر طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.