طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- أ ش أ:

ذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن الطيران الإسرائيلي شن الليلة غارة جوية على قطاع غزة كرد على صواريخ أطلقت على جنوب إسرائيل من القطاع في وقت سابق اليوم والتي جاءت في أعقاب إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية على حدود القطاع.

وأوردت الصحيفة أن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارة استهدفت مواقع مختلفة في قطاع غزة ليلة الجمعة، ويُزعم أن موقعًا تابعًا لحركة حماس في حي التفاح بمدينة غزة قد أصيب بصاروخ، وفقا لما أوردته تقارير إخبارية فلسطينية نقلا عن مصادر تقول بأن مدينتي جباليا وخان يونس كانتا مستهدفتين.​