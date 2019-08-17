وفد صيني يزور قلعة قايتباي بالإسكندرية ويشيد بعظمة الآثار المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- أ ش أ: أشاد وفد صيني بعظمة الآثار المصرية ، وقام بزيارة قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية التي تعد من أقدم وأهم المعالم الاسلامية في مصر والعالم العربي. وأعرب الوفد عن اعجابه بالقلعة واطلالتها المميزة علي البحر المتوسط ، وتفقد كافة معالم القلعة وجوانبها الأثرية ، ورافقه خلال الزيارة مدير عام القلعة أسامة الصياد. واستمع الوفد الي شرح توضيحي عن تاريخ القلعة وما تضمه من معالم ومقتنيات متميزة ، وقال أسامة الصياد إن الوفد شبه القلعة بسور الصين العظيم.​

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