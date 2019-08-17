العثور على جثة سيدة متعفنة داخل شقتها في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
عثر مواطنون بحي الزهور في محافظة بورسعيد، أمس الجمعة، على جثة متحللة لسيدة داخل منزلها بمنطقة عثمان بن عفان.
وورد بلاغ إلى شرطة النجدة من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية بمنطقة عثمان بن عفان، وتبين أن السبب وجود جثة "سعاد ع. ع."، 50 سنة، متحللة لوفاتها منذ حوالي 3 أيام.
ونقلت الجثة بمعرفة الشرطة والإسعاف إلى مشرحة مستشفى السلام بورسعيد تحت تصرف النيابة العامة لتحديد سبب الوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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