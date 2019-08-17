سلاح الجو الليبي يدمر هناجر الطيران التركي المسير بـ"زوارة"

استهدف سلاح الجوي التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، فجر الجمعة، عدة مواقع للطيران التركي المسير الداعم لمليشيات طرابلس بمطار زوارة.
وأوضح بيان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن الضربات استهدفت أحد الهناجر التي تؤوي الطائرات التركية المسيّرة.
وتابع البيان أن سلاح الجو وجه ضربة أخرى إلى هناجر تستخدم لإيواء الطائرات المسيرة وذخيرتها شرق منطقة أبوكماش بنحو 1.5 كم (تبعد عن زوارة 35 كم غرباً).
وجدد الجيش الليبي تأكيده على أن أي مكان يتعامل مع جهة أجنبية لاستهداف قواته يعد هدفا مشروعا للقوات الجوية.
وكان سلاح الجو الليبي استهدف، الخميس، ودمر طائرات تركية مسيرة وغرفة تحكم تستخدمها المليشيات في قصف مواقع للجيش بمطار زوارة الذي يبعد عن العاصمة الليبية طرابلس نحو 127 كم.
كما دمرت الضربة مخزن ذخيرة للطائرات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه لا توجد أي خسائر بشرية نتيجة الضربة نظرا لتوقيتها.
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