وقال الملك سلمان «يطيب لنا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، أن نبعث لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار».
كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية إندونيسيا الرئيس جوكو ويدودو بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وقال ولي العهد «يسرني بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، أن أعبر لفخامتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجياً لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار».
وبعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة لرئيس الجمهورية الجابونية الرئيس علي بونجو أونديمبا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وقال الملك سلمان «يطيب لنا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، أن نبعث لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق اطراد التقدم والازدهار».
كما بعث الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لرئيس الجمهورية الجابونية الرئيس علي بونجو أونديمبا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وقال ولي العهد «يسرني بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، أن أعبر لفخامتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار».
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين وولي العهد يهنئان إندونيسيا والجابون بذكرى الاستقلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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