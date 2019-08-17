الحريري: الوساطة الأميركية بشأن الحدود مع إسرائيل قابلة للحياة

أعلن رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري انفتاحه على الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة، لحل المشاكل الحدودية لبلاده مع إسرائيل.

وأكد الحريري عقب لقائه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالقول «التزامنا بمتابعة مسار المفاوضات»، التي أطلقتها حكومة الولايات المتحدة «في ما يتعلق بحدودنا البرية والبحرية».

وأضاف للصحفيين «نعتبر أن هذه العملية قابلة للحياة»، مشيرا إلى إمكان «التوصل إلى قرار نهائي في الأشهر المقبلة، نأمل أن يكون في شهر سبتمبر المقبل».

ورحّب بومبيو الذي كان يقف إلى جانب الحريري خلال الحديث مع الصحفيين بالتزام رئيس الحكومة اللبناني بـ»إحراز تقدم نحو استئناف محادثات على مستوى الخبراء تكون مثمرة»، لافتا إلى أن هذه المحادثات يجب أن تشمل «متابعة النقاط المتبقية المتعلقة بالخط الأزرق»، وهو الخط الحدودي الذي رسمته الأمم المتحدة في جنوب لبنان، لتأكيد انسحاب إسرائيل عام 2000.

وقال بومبيو إنه على الطاولة سيكون هناك أيضا «إطلاق مناقشات حول الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية»، وتابع «نحن مستعدون للمشاركة كمسهلين ووسطاء أيضا في محادثات الحدود البحرية، ونأمل أن نرى قريبا مناقشات موضوعية حول هذه القضايا الهامة، وهو ما سيكون ذو فائدة كبيرة للبنان والمنطقة الحدودية».