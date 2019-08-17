القوات العراقية تطارد داعش في الصحراء الغربية

أكد قائد عسكري عراقي كبير، أمس، أن القوات العراقية بالتعاون مع قوات التحالف الدولي تفرض سيطرة كاملة وتطارد فلول تنظيم داعش في عمق الصحراء الغربية أقصى غربي البلاد.

وقال قائد عمليات الجزيرة اللواء قاسم المحمدي في تصريح صحفي، إن موضوع تواجد آلاف من الدواعش في وادي حوران في صحراء الأنبار كلام غير دقيق إطلاقا، «ونحن نراقب الوضع في الصحراء شمالي نهر الفرات في الجزيرة وجنوبي نهر الفرات في الشامية بضمنها وادي حوران ليلا ونهارا».

تتواجد عناصر إرهابية

وأضاف «قد تتواجد عناصر إرهابية متنكرة بزي رعاة أغنام بأعداد محدودة بين 7 و10 إرهابيين يتنقلون بعجلة «سيارة» واحدة أو اثنتين في الصحراء الشاسعة والوديان السحيقة بين منطقة وأخرى سواء في الشامية أو الجزيرة، ولكنهم يتعرضون للقتل والتدمير بشكل شبه يومي». وأكد المحمدي أن عناصر داعش تستغل رعاة الأغنام لجملة أمور منها، إيصال مواد الدعم اللوجستي والمياه والأطعمة والوقود إليهم، وكشف تحركات القوات العراقية وأيضا لتغطية تحركاتهم، وتابع «نحن نقوم حاليا بتحديد تحركات وأماكن رعاة الأغنام بما لا يؤثر على الأمن ونطمئن الجميع أن العناصر الإرهابية في الصحراء الواسعة تشعر بأنها محاصرة ومطاردة، لأن هناك متابعة عليهم من طيران التحالف الدولي والطيران العراقي والعمليات العسكرية الأرضية التي تنفذ من قبل الجيش والشرطة». ودعا القائد العراقي بالقول «أرجو من الجميع الاطمئنان أن داعش لن تتمكن من السيطرة على شبر واحد من أرض العراق بهمة العراقيين وقواتهم المسلحة وتعاون الأهالي».