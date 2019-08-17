ميركل تحاول إنقاذ بريكست مع جونسون

ولم يفصح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت عن موعد محدد للقاء، إلا أنه أوضح في برلين، الجمعة، أنه من المقرر عقد اللقاء في القريب العاجل، مضيفا أنه من المجدي إجراء محادثات عن «بريكست» وموضوعات مشتركة.
تجدر الإشارة إلى أن جونسون يعتزم إعادة التفاوض مع بروكسل حول اتفاق خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. بينما يرفض الاتحاد الأوروبي إجراء أي تعديل على اتفاق الانسحاب.
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