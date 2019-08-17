مقتل فلسطيني وطليب ترفض الشروط الإسرائيلية

رفضت النائبة الأميركية من أصل فلسطيني رشيدة طليب، أمس، العرض الذي قدّمته لها السلطات الإسرائيلية بالسماح لها بزيارة جدّتها المسنّة في الضفة الغربية الم حتلة، معتبرة أنّ الشروط التي فرضتها الدولة العبرية على الزيارة «جائرة». وقالت النائبة الديمقراطية في تغريدة على تويتر «لقد قررت أنّ زيارة جدّتي في ظلّ هذه الشروط الجائرة تتعارض وكل ما أؤمن به أي محاربة العنصرية والجور والظلم».

مقتل فلسطيني

من جهة أخرى، قتل فلسطيني أمس برصاص الجيش الإسرائيلي بعد إصابته إسرائيليين دهسا في الضفة الغربية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن إسرائيليين أصيبا بجروح أحدهما حرجة والآخر متوسطة في اعتداء دهس إرهابي في جنوب بيت لحم. وأوضحت الإذاعة أن فلسطينيا نفذ عملية الدهس بشكل متعمد ثم انقلبت السيارة، فيما أطلقت قوة من الجيش تواجدت في المكان النار على السائق وأردته قتيلاً. من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن «الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها بإصابة فلسطيني برصاص إسرائيلي دون توفر معلومات مؤكدة حول حالته».

وكان قتل فتى فلسطيني وأصيب آخر بجروح خطيرة، مساء الخميس، بعد أن حاولا طعن شرطي إسرائيلي قرب المسجد الأقصى في شرق القدس.