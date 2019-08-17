محكمة بريطانية تكشف تورط قطر في تمويل القاعدة

في دليل آخر على تورط الدوحة، كشفت وثائق مقدمة إلى المحكمة البريطانية العليا ورود اسم الرئيس والمدير التنفيذي لأكبر شركة لمنتجات الألبان القطرية في تمويل الجماعات المتطرفة في سورية، حيث أكدت الوثائق أنهما ساهما في تمويل جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في سورية.

معتز الخياط متهم أول

وأوردت المحكمة أن الوثائق التي اطلع عليها موقع فوود نيفيغيتور، تضمنت اسمي معتز الخياط كمُتهم أول، ورامز الخياط كمُتهم ثانٍ في دعوى كان ثمانية مواطنين سوريين تقدموا بها إلى محكمة العدل العليا، شعبة مقاعد الملكة في لندن. ويتولى معتز الخياط ورامز الخياط منصبي رئيس مجلس إدارة المجموعة ونائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمؤسسة مالية تملك وتدير شركة من أكبر شركات الألبان القطرية.

وقوع خسائر وأضرار

وبحسب الوثائق، فإن المدعين يزعمون وقوع خسائر وأضرار جسيمة تتراوح بين إصاباتٍ جسدية ونفسية وتدمير للممتلكات وتهجير قسري من منازلهم في سورية بسبب التمويل المزعوم من أبناء الخياط عبر بنك الدوحة. وتُضيف الوثيقة: «علِمَ المُدعى عليهم «أو كان من الواجب عليهم معرفة» أن التمويلات المُرسلة عن طريقهم أو عبر حساباتهم كانت موجهة لصالح جبهة النصرة، وفي كل الأحوال كانوا قد خرقوا القوانين الدولية والوطنية، وارتكبوا أعمالًا غير مشروعة بموجب القانون السوري». كما يزعم أن التمويل تم تسهيل مروره مقابل دفع مبالغ كبيرة عبر بنك الدوحة إلى حسابات في تركيا أو في لبنان، ومن ثم سُحبت الأموال ونُقلت عبر الحدود إلى سورية، حيث يُزعم أنه جرى استخدامها في تمويل الجماعات الجهادية الإرهابية.

الشركة القطرية لا تعلق

وتواصل موقع «فوود نيفيغيتور آسيا» مع الشركة القطرية للحصول على تعليق، ولكنه لم يتلقَ أي رد حتى وقت نشر المادة. وعلى الرغم من ذلك، فقد ذكر ريتشارد وايتيتنج، كبير ممثلي بنك الدوحة فرع لندن لصحيفة صنداي تايمز: «سوف يلجأ بنك الدوحة إلى المشورة القانونية. ومع ذلك، فالبنك يعتقد أن المزاعم المُدعى بها ضده لا أساس لها ودون مبررات».

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مزارع الألبان الخاصة

ويتمثل ما تشتهر به الشركة القطرية في تحقيقها الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان داخل البلاد من خلال مزارع الألبان الخاصة بها في أعقاب المقاطعة الاقتصادية والتجارية من جانب عدة دول خليجية مجاورة في العام 2017. كما تُنتج الشركة أنواعاً مُختلفة أخرى من الحليب الطازج، إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الزبادي والجبن والكريمة والحلويات، وباتت الشركة منذ إبريل الماضي مستحوذة على حوالي 95 % من حصة سوق الألبان في البلاد.

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