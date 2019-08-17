كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

أوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أمس أن الجيش الكوري الجنوبي رصد مقذوفين أطلقتهما كوريا الشمالية بالقرب من بلدة «تونج تشون» بإقليم كانج وون، في اتجاه بحر الشرق في الساعة الثامنة ودقيقة واحدة والثامنة و16 دقيقة صباحا.

وأضافت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن المقذوفين حلقا مسافة 230 كلم على ارتفاع 30 كلم، بسرعة قصوى للطيران بلغت 6.1 ماخ، مشيرة إلى أنه تم إطلاق المقذوفين من منطقة تونجتشون في إقليم كانجوون شرقي البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن تحليلا أوليا للمقذوفين يشير إلى أنهما صاروخان باليستيان.