أميركا تلغى تأشيرات ناقلة النفط جريس 1

أعلنت الولايات المتحدة أمس عزمها إلغاء تأشيرات طاقم الناقلة الإيرانية «جريس1»، بسبب انتماء طاقمها ودعمه للحرس الثوري الإيراني.

وقال بيان للخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تقدر أن طاقم الناقلة يتبع لفيلق الحرس الثوري الإيراني، عن طريق نقل النفط من إيران إلى سورية، مشيرا إلى أنه وباعتبار تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية عليه، فإن أفراد طاقم السفن التي تساعد الحرس الثوري الإيراني بنقل النفط من إيران يصبحوا غير مؤهلين للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، بموجب قانون الإرهاب الأميركي.

واختتم البيان بالقول: ستواصل الولايات المتحدة استخدام جميع الأدوات المتاحة لها، لحرمان إيران ووكلائها من الموارد التي يحتاجون إليها للانخراط في أنشطة خبيثة، ومزعزعة للاستقرار في سورية وأماكن أخرى، ويشمل ذلك التنفيذ الكامل للعقوبات الأميركية فيما يتعلق بإيران وقوات الحرس الثوري الإيراني.