قتيلان و25 جريحا في انفجار في باكستان

وقال قائد شرطة بلوشستان محسن حسن بوت إن الانفجار نجم عن قنبلة يدوية الصنع، وضعت تحت مقعد إمام المسجد، وتم تفجيرها عن بعد، وتابع أن «إمام المسجد وشخصا آخر على الأقل قتلا وجرح 25 آخرين».
وأكد عبد الرزاق شيما وهو مسؤول آخر في الشرطة وقوع الانفجار في مدينة كوشلاك، التي تبعد نحو عشرين كيلومترا عن كويتا عاصمة الولاية، وحصيلة الضحايا، فيما لم تتبن أي جهة التفجير.
وبلوشستان الواقعة على الحدود مع إيران وأفغانستان هي أكبر وأفقر ولايات باكستان، وهي تشهد باستمرار أعمال عنف يقوم بها انفصاليون محليون وجماعات جهادية.
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