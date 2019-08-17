خطف 9 صينيين و8 أوكرانيين بسواحل الكاميرون

أعلن مسؤولان في الأمن والمرفأ أمس، أن تسعة بحارة صينيين وثمانية أوكرانيين خطفوا الخميس في الهجوم على سفينتين تجاريتين، نفذهما قراصنة في المياه الإقليمية للكاميرون، فيما أكد أحد هذين المسؤولين أن الهجومين نفذهما على الأرجح قراصنة نيجيريون.

وقال مسؤول في مرفأ دوالا، طالبا عدم كشف هويته إن «17 صينيا وأوكرانيا خطفوا»، موضحا أن «تسعة صينيين خطفوا على واحدة من السفينتين».