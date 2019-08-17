الجيش الليبي يقصف قاعدة لمسيرات تركية

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن سلاح الجو الليبي جدد قصف مطار زوارة الدولي غرب العاصمة طرابلس، مؤكدا أن المطار يستخدم لإقلاع الطائرات التركية المسيرة التي تستخدم ضد الجيش لمصلحة الميليشيات، التي تسيطر على طرابلس وتتحالف مع أنقرة.

وأشار اللواء المسماري إلى أن المطار يحتوي على غرفة عمليات لتسيير «الدرون» التركية، التي تستهدف قاعدة «الوطية» الجوية والقوات التابعة للجيش غرب طرابلس، مبينا أن سلاح الجو الليبي جدد غاراته على قاعدة الطائرات التركية صباح أمس في مطار زوارة.

استهداف مطار زوارة

وكان الجيش الليبي أعلن الخميس أن طائراته استهدفت مطار زوارة الدولي الواقع على بعد 120 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس، مشيرا إلى تدمير مرآبين داخل المطار، فيما تم تفادي ضرب مهبط وصالة الركاب.

ولفت المسماري إلى أن الضربات الجوية استهدفت مواقع في المطار توجد فيها عناصر تقوم بتسيير الطائرات، وأماكن تخزينها ومخازن أخرى للعتاد الحربي.

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خسائر كبيرة في الوفاق

وعلى نفس الصعيد، أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان أن الجيش الليبي أجبر قوات الوفاق على التراجع في منطقة الكسارات جنوب طرابلس، موضحا أن القوات المسلحة كبدت قوات الوفاق بقيادة أسامة الجويلي خسائر كبيرة.

وأضاف المركز الإعلامي أن شخصية قيادية من قوات الوفاق، وصلت إلى مستشفى الزاوية تحت حراسة مشددة، بعد إصابتها في المواجهات ضد القوات المسلحة.