«الشرعية» تصد هجمات في الحديدة وتعز

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (عدن، صنعاء)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء أمس، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة للحوثيين أطلقت من محافظة عمران في اليمن.

واعتبر التحالف أن «استمرار إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات مسيرة، يعكس خسائرها وواقعها على الأرض».

وأحبطت قوات الشرعية اليمنية، مسنودةً بالتحالف العربي، هجمات لميليشيات الحوثي في مديريتي «التحيتا» و«حيس» بمحافظة الحديدة وجبهتي «الكدحة» و«الصلو» بمحافظة تعز، فيما لقي 6 حوثيين مصرعهم بمواجهات في مديرية «خب والشعف» بمحافظة الجوف.

وتمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة مسنودةً بالتحالف العربي، أمس، من إحباط هجوم لميليشيات الحوثي الإرهابية على مديرية «التحيتا» جنوب محافظة الحديدة، حيث تصمد هدنة إنسانية هشة منذ 18 ديسمبر الماضي.

وذكرت مصادر في القوات المشتركة لـ«الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي شنت صباح أمس، هجوماً على مواقع تابعة للقوات المشتركة على أطراف مديرية «التحيتا»، مشيرة إلى أن الهجوم رافقه قصف مدفعي وصاروخي عنيف على مواقع القوات التي تمكنت من التصدي للهجوم، بعد اشتباكات انتهت بإجبار الميليشيات على التراجع. وأوضحت المصادر أن ميليشيات الحوثي استمرت في قصف مواقع القوات المشتركة ومنازل الأهالي في مناطق متفرقة بـ«التحيتا»، مؤكدةً تضرر عدد من المنازل جراء قذائف ونيران الحوثيين التي تساقطت بشكل عشوائي على مساكن الأهالي، متسببةً بحالة كبيرة من الذعر والهلع في أوساط الأهالي، لاسيما الأطفال والنساء.

كما واصلت ميليشيات الحوثي، أمس، خروقاتها النارية للهدنة الهشة في الحديدة مستهدفة بقذائفها المدفعية والصاروخية مواقع تابعة لقوات المقاومة المشتركة في مديريتي «حيس» و«الدريهمي» وأطراف مدينة الحديدة. وبحسب سكان ومصادر ميدانية، فإن ميليشيات الحوثي شنت قصفاً مدفعياً وصاروخياً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة في محيط مدينة «الصالح»، شمال شرق الحديدة، وعلى الأطراف الشرقية لمديرية «الدريهمي» جنوب المدينة. كما كثفت الميليشيات قصفها العشوائي على مدينة «حيس» بالتزامن مع توافد تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة لها إلى محيط المديرية. وقال مصدر محلي إن الحوثيين أطلقوا بكثافة قذائفهم على أحياء وأسواق «حيس»، ما تسبب بإرهاب الأهالي الذين التزموا منازلهم خشية القذائف المتساقطة.

وأفاد مصدر محلي «الاتحاد» بأن الميليشيات الحوثية استقدمت خلال الأيام الماضية تعزيزات إضافية إلى جبهاتها القتالية في ضواحي «حيس»، مشيراً إلى أن الميليشيات قامت بنقل تلك التعزيزات عبر سيارات مدنية وحافلات عامة إلى مديرية «الجراحي» المجاورة قبل أن تقوم بالدفع بهم إلى جبهات القتال، وشن هجمات صوب المناطق مدينة «حيس» المحررة. وأشار المصدر إلى أن التعزيزات البشرية رافقها وصول تعزيزات عسكرية تضمنت آليات ثقيلة ومتوسطة، موضحاً أن هذه التحركات الحوثية تؤكد اعتزام الميليشيات إطلاق عمليات عسكرية جديدة صوب مدينة «حيس» المحررة.وفي سياق متصل، لقي 6 من ميليشيات الحوثي مصرعهم في مواجهات مع الجيش اليمني في مديرية «خب والشعف». واندلعت المواجهات عقب محاولة عناصر من الميليشيات التقدم باتجاه «جبل صبرين».

إلى ذلك، أحبط الجيش اليمني هجوماً متزامناً لميليشيات الحوثي خلال الساعات الماضية على مواقعهم في جبهتي «الكدحة» و«الصلو» جنوب وغرب محافظة تعز. وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش أحبطت في الساعات الأولى من صباح أمس، هجوماً حوثياً على مواقعهم بين مديريتي «خدير» و«الصلو» جنوبي تعز. وفي ذات الوقت، تصدت قوات الجيش لهجوم ميليشيات الحوثي على مواقعها في جبهة «الكدحة» بمديرية «المعافر» جنوبي غرب محافظة تعز.

وفي تعز أيضاً، قتل جنديان ومسلح، وأصيب 7 آخرون، في هجوم على مبنى إدارة «أمن الشمايتين».