ضبط خلية إرهابية في لحج

عدن (الاتحاد) أعلنت السلطات الأمنية في محافظة لحج، ضبط خلية إرهابية مكونة من 5 أشخاص عقب مداهمة أحد الأوكار الإرهابية في مديرية «تبن» جنوب المحافظة. وبحسب مصدر في قوات مكافحة الإرهاب بأمن لحج، فإن الخلية كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من الهجمات ضد القوات الأمنية والمرافق الحيوية والنقاط التفتيشية في «الحوطة» و«تبن»، مشيراً إلى أن معلومات استخباراتية قادت الأجهزة الأمنية إلى الوكر الذي تتحصن فيه تلك العناصر في مديرية «تبن». وأشار المصدر الأمني إلى أنه تم العثور أثناء المداهمة على أدوات ومواد لصناعة العبوات الناسفة ومقذوفات ومبالغ مالية، لافتاً إلى أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الخلية الإرهابية متورطة في زراعة عبوات ناسفة كانت تستهدف قوات الأمن في منطقة «ريجل» بعد زراعتها على جانبي الطريق في «مفرق عياض» وتم إحباط الهجوم دون أن يخلف أية خسائر في صفوف الجنود المرابطين في الموقع.

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