«داعش» يغتال شاباً في عدن

عدن (الاتحاد) أقدم عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي على قتل شاب في العشرينيات من عمره من أبناء مديرية «المنصورة» وسط مدينة عدن.

وأفاد مصدر محلي وشهود عيان «الاتحاد» بأن مسلحين ملثمين يحملون سلاحاً كاتماً للصوت قاموا بإطلاق النار على شاب يدعى «أحمد رمسيس» لحظة مروره في طريق فرعي قرب الحي الذي يسكن فيه بالمنصورة. وأشار المصدر إلى أن المهاجمين أطلقوا صيحات لحظة تنفيذ الهجوم وإطلاق الأعيرة النارية صوب رأس الشاب قبل أن يلوذوا الفرار إلى جهة مجهولة.

وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي في بيان نشر على وسائل إعلام تابعة له مسؤوليته عن الهجوم الذي قال إنه استهداف أحد جنود قوات مكافحة الإرهاب في عدن، في حين أكد مقربون من الشباب القتيل أنه لا ينتمي لأي جهة أمنية أو عسكرية، ويعمل في ميناء عدن، ويحظى بحب وتقدير كل أصدقائه وجيرانه ومعارفه.

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