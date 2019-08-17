صنعاء (الاتحاد) أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران على إحراق 84 طناً من المساعدات الإغاثية المقدمة من قبل برنامج الغذاء العالمي كمساعدات لسكان محافظة ريمة، وهو ما أثار غضب سكان المحافظة المستحقين للمساعدة واستنكار وإدانة برنامج الغذاء، في خطوة عدّتها اللجنة العليا للإغاثة جريمة يجب وضعها أمام مجلس الأمن.

وكانت الميليشيات قد قامت بإتلاف 16 طناً من المساعدات، حيث قام المسمى وكيل محافظة ريمة المعين من قبل الميليشيات باقتحام مخازن برنامج الغذاء العالمي، ونقل أكثر من 16 طناً من المساعدات الغذائية إلى أماكن تم اختيارها خصيصاً لإتلاف وحرق هذه المساعدات. كما كررت الميليشيات جريمتها وأتلفت 68 طناً من المساعدات الغذائية التابعة لمنظمة الغذاء العالمي بمنطقة «علوجة» بمديرية «الجعفرية». وأفاد أحد العاملين في الإغاثة في ريمة بأن ميليشيات الحوثي احتجزت المساعدات الإغاثية المخصصة للمحتاجين من سكان المحافظة، ومنعت توزيعها منذ أشهر، ومن ثم قامت بإتلافها بحجة انتهاء صلاحيتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الميليشيات تحرم سكان ريمة من المساعدات الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.