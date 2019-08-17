كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تصدر مذكرة لضبط ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الجمعة، مذكرة لضبط ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1".

ويذكر أن غادرت ناقلة النفط الإيرانية، جريس 1، جبل طارق متجهة إلى البحر المتوسط.

جاء ذلك بعد أن قال رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو إنه يمكن السماح للناقلة الإيرانية المحتجزة بالمغادرة اليوم الجمعة، رغم أن الأمر قد ينتهي بنظر المسألة في المحكمة مرة أخرى بسبب طلب قانوني أمريكي بمنعها من ذلك.