كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف الدولي يعلن امتثاله لقرار العراق بشأن الطيران في أجوائه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أصدر أمس الخميس جملة قرارات أمنية، بينها "إلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية من الاستطلاع، والاستطلاع المسلح، والطائرات المقاتلة، والطائرات المروحية، والطائرات المسيرة بكل أنواعها لجميع الجهات العراقية وغير العراقية".

وأضاف عبدالمهدي، في قراره، أن موافقات الطيران تخص "القائد العام للقوات المسلحة حصراً، أو من يخوله أصولياً (...) وعلى جميع الجهات الالتزام التام بهذا التوجيه، وأي حركة طيران خلاف ذلك تعتبر طيراناً معادياً".

وتماهياً مع ذلك، أكد التحالف الدولي في بيان، أن قياديين منه التقوا مسؤولين من وزارة الدفاع العراقية لمناقشة توجيهات عبدالمهدي.

وأوضح التحالف "كضيف ضمن الحدود السيادية للعراق، يمتثل لجميع القوانين والتوجيهات من حكومة العراق، وسيمتثل على الفور لجميع التوجيهات الواردة من شركائنا العراقيين أثناء قيامهم بتنفيذ أمر رئيس الوزراء".