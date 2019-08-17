كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة الإيرانية تدين أحكام القضاء في إيران بحق ثلاث ناشطات وتدعو للاحتجاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، عن اشمئزازها وإدانتها بقوة بشأن أحكام قضائية عائدة لعصور الظلام صادرة من قضاء الملالي بحق السيدات «موجكان كشاورز» و«منيره عرب شاهي» وابنتها «ياسمن آرياني».

وأشارت اللجنة إلى أن هؤلاء الناشطات في مجال حقوق المرأة، تقبعن في السجن لعدة أشهر بسبب احتجاجهن على قوانين وأعمال نظام الملالي القامع للنساء، حيث حُكم على كل واحدة منهنّ بالسجن لأكثر من 18 عامًا أي ما مجموعه 55 عامًا.

وتؤكد اللجنة أن تلك الأحكام القاسية الجائرة، تدل على خوف نظام الملالي من الاحتجاجات الاجتماعية، وخاصة من قبل النساء.

ودعت لجنة المرأة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، جميع المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان وحرية التعبير، إلى الاحتجاج ضد هذه الأحكام العائدة لعصور الظلام، واتخاذ إجراءات ملزمة ضد نظام الملالي القامع للنساء.

