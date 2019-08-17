كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة الإيرانية تدين أحكام القضاء في إيران بحق ثلاث ناشطات وتدعو للاحتجاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشارت اللجنة إلى أن هؤلاء الناشطات في مجال حقوق المرأة، تقبعن في السجن لعدة أشهر بسبب احتجاجهن على قوانين وأعمال نظام الملالي القامع للنساء، حيث حُكم على كل واحدة منهنّ بالسجن لأكثر من 18 عامًا أي ما مجموعه 55 عامًا.
وتؤكد اللجنة أن تلك الأحكام القاسية الجائرة، تدل على خوف نظام الملالي من الاحتجاجات الاجتماعية، وخاصة من قبل النساء.
ودعت لجنة المرأة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، جميع المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان وحرية التعبير، إلى الاحتجاج ضد هذه الأحكام العائدة لعصور الظلام، واتخاذ إجراءات ملزمة ضد نظام الملالي القامع للنساء.