كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق صاروخ من غزة على مستوطنة سديروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دوت صفارات الإنذار في مناطق غلاف قطاع غزة، بعد محاولة منظومة اعتراض الصواريخ الإسرائيلية "القبة الحديدية" اعتراض صاروخ انطلق من قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، إن "القبة الحديدية نفذت محاولات اعتراض صواريخ في غلاف غزة".

بدوره، قال موقع "حدشوت 24" الإسرائيلي، إن "القبة الحديدية اعترضت 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو مستوطنة سديروت".

ولم تعلن أي جهة فلسطينية، مسؤوليتها عن عملية إطلاق الصواريخ من غزة، التي جاءت بعد تقديرات مسؤولين أمنيين إسرائيليين، أن حركة حماس قد تلجأ لتصعيد عسكري مع إسرائيل، عقب انسداد أفق تطبيق اتفاق التهدئة مع إسرائيل.